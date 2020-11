Assassinato no KM 22 Foto: LSM

Maricá - Um homem foi morto a tiros nesta tarde em São José do Imbassaí. Ele estava em uma barbearia quando recebeu uma ligação e foi atender do lado de fora. Quando ele saiu começou a ser alvejado e foi atingido na cabeça morrendo na hora. O ocorrido foi às 16 horas próximo à passarela do Marine no KM 22.

A vítima era morador do local e tinha 27 anos, identificado como Jackson Henrique Silva, trabalhava como moto-taxista.

