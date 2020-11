Prefeitura de Maricá Foto: Mauricio Peçanha

Por O Dia

Maricá - A Prefeitura de Maricá vem a público nesta sexta-feira (13/11), alertar que são completamente falsas as informações que circulam através de aplicativos de mensagens, indicando a possibilidade de um novo fechamento do comércio da cidade após as eleições.



A medida está fora de cogitação no momento, e a disseminação desse tipo de notícia falsa é mais um caso de fake news.



Os dados sobre a pandemia coletados pela Secretaria de Saúde, divulgados diariamente há mais de quatro meses pela Prefeitura, apontam para uma condição de estabilidade da pandemia na cidade.



Vários indicadores confirmam isso: Foi registrada uma redução de 7 casos ativos – que indicam a quantidade de pessoas efetivamente com a Covid-19 na cidade - em relação ao total da semana passada. Da mesma forma, o boletim trouxe mais 83 casos de pacientes curados.



A taxa de ocupação média semanal de leitos de Covid-19 nos dois hospitais da cidade igualmente confirma a estabilidade. Nesta semana, a taxa média calculada a partir dos mapas de controle dos hospitais Conde Modesto Leal e Che Guevara foi de 58% e na semana anterior a taxa era de 55,5%.



Vale ressaltar que o município vem mantendo o estágio Amarelo 2 há mais de um mês e tem liberado diversas atividades dentro desse estágio sem que isso tenha se refletido em um aumento de casos na cidade.