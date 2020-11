Prefeito reeleito Fabiano Horta Foto: Internet

Por Diogo Asgard

Publicado 16/11/2020 09:33 | Atualizado 16/11/2020 16:40

Maricá - Fabiano Horta se tornou ontem o prefeito mais votado da história do município de Maricá. Beirando os 90% de aprovação nas urnas. Com 89,53% dos votos, o prefeito de Maricá se reelegeu com tranquilidade. Reflexo de um trabalho sério e competente que vem fazendo a cidade evoluir não só em estrutura mas também socialmente.



O prefeito Fabiano Horta tomou medidas definitivas contra o combate ao covid-19 na cidade em 2020, desde a inauguração de um hospital até aos programas de renda social impedindo que a população passasse por grandes dificuldades durante a pandemia. Maricá é a cidade no Brasil que vem na contramão, prosperidade parece presente em Maricá mesmo em meio ao caos em que o mundo enfrenta. Cidade modelo, Maricá é visitada por jornalistas do outro lado do mundo como o Japão e também europeus e norte-americanos. A cidade se tornou um exemplo não só para o Brasil mas para o mundo.

Milhares de trabalhadores autônomos ficaram prejudicados devido a pandemia e muitos ficaram impossibilitados de exercerem suas funções. Com o Programa de Amparo ao Trabalhador, todos os trabalhadores autônomos cadastrados recebem durante 9 meses R$1045,00 em moeda social Mumbuca. A moeda Mumbuca pode ser utilizada em diversos estabelecimentos dentro da cidade, pagamento de contas e boletos. O programa PAT não deixou famílias maricaenses passarem necessidade durante a pandemia. Tudo indica que o PAT poderá continuar até o final da pandemia, todavia não existe uma informação oficial ainda.

A reviravolta na cidade de Maricá começou há 12 anos com a eleição de Washington Quáquá. O governo de Quáquá colocou a cidade em destaque nacional, implementou a moeda social Mumbuca colocando comida na mesa de muitas famílias pobres maricaenses. O ex-prefeito Washington Quáquá, visionário, durante seus 8 anos como Prefeito revolucionou a cidade. 8 anos não seriam o suficiente para um grande projeto de evolução. No agrado da população, Fabiano Horta, sucessor de Quáquá deu continuidade ao que foi iniciado e o que vemos hoje é nada menos algo que foi planejado com muito trabalho e dedicação que começou há 12 anos com Quáquá e que continua com Fabiano Horta. Fabiano Horta, para muitos fez um governo em 4 anos ainda melhor que seu antecessor e hoje agrada 89,53% da população que está feliz com a evolução constante nos últimos 12 anos de Maricá. Diego Zeidan, o filho do ex-prefeito Washington Quáquá agora é o vice-prefeito.