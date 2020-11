Quaquá vice Presidente Nacional do PT, Dimas Gadelha (PT) que está no 2º turno como candidato a eleição a Prefeitura de São Gonçalo e Fabiano Horta (PT) o Prefeito reeleito de Maricá e o mais votado no Estado do Rio de Janeiro. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 16/11/2020

Maricá - Um eleição transparente e sem dificuldades, sem candidatos de oposição, foi assim a campanha eleitoral para Prefeito em Maricá neste ano de 2020.



Washington Siqueira, o "Quaquá" vice Presidente Nacional do PT, comemorou a noite do dia 15/11 com seu amigo e pupilo Fabiano Horta, que foi reeleito com quase 90% da preferencia do eleitor maricaense, uma votação histórica na cidade e no estado do Rio de Janeiro, Fabiano Horta foi o Prefeito mais votado do estado. Na comemoração também estava Dimas Gadelha (PT) que teve o apoio velado de Fabiano Horta, Quaquá e sua equipe, durante toda a campanha, foi esse apoio que garantiu um resultado nas urnas levando Dimas ao 2º turno em São Gonçalo.



Segundo Quaquá, Gadelha tem tudo o que São Gonçalo precisa pra ser transformada, assim como Maricá, tem um povo trabalhador, receptivo e os programas que deram certo em Maricá serão levados pra São Gonçalo, e foi com base nestes argumentos que Dimas discursou religiosamente no período de campanha: Levar os vermelhinhos, a moeda social (que deu certo em Maricá, beneficiando os menos favorecidos e fazendo com que o dinheiro circule na cidade) "Tamoio" no caso de São Gonçalo, e todos os outros programas que já deram certo, pra São Gonçalo.