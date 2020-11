Maricá Foto: Divulgação

Maricá - Mais de mil pessoas já assinaram uma petição criada no dia 17 de novembro de 2020, pedindo a continuação do PAT enquanto durar a pandemia.

Devido o constante crescimento da pandemia e os casos no mundo continuarem aumentando, a moradora Vanessa Laterza criou esta petição pedindo em nome dos maricaenses que continue os benefícios sociais que estão ajudando grande parte da popução desde 2020 quando a pandemia se instalou.

CONTINUIDADE DO PAT/MUMBUCA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19



O momento exige reflexão. A Pandemia do Covid-19 ainda não acabou. Os noticiários estão ai que não mentem. Várias cidades do Brasil e do mundo tem relatado aumento dos casos, essa tendência é só aumentar, pois ainda não temos uma vacina para esse vírus. Muitos dependem da manutenção desses benefícios para sobreviver, algumas áreas de trabalho já voltaram, mais está cada vez mais difícil obter clientes, principalmente para aqueles que trabalham diretamente com o público no geral, e agora com a chegada de uma segunda onda do vírus, com força, se torna mais ainda devastador, pois ainda não acabou e está voltando tanto aqui no Brasil como em alguns países no exterior. Isto são fatos verídicos e comprovados.



Venho através dessa Petição Pública solicitar ao Excelentíssimo Sr. Prefeito reeleito, através dos votos do povo, o apoio e a luta de sempre, desde o início das primeiras petições, para a Prorrogação do PAT/Mumbuca. O Sr. desde o início da Pandemia sempre teve cuidados com a nossa cidade, com as devidas decisões tomadas para a manutenção de todos os benefícios concedidos dentro da Lei para o bem estar de seus munícipes. Agradecemos muito o cuidado com nossa cidade nesta Pandemia do COVID-19.



Mas precisamos da continuidade desses benefícios enquanto não tiver a vacina, pois como disse anteriormente, não acabou, e está voltando com força . Pedimos a compreensão do Sr. Prefeito, da Câmara Municipal dos Vereadores, e principalmente aos Srs. Vereadores reeleitos pelo voto popular para mais 4 anos de mandato, e aos que sempre apoiaram nessa luta popular pelo PAT. Quanto a continuidade do Renda Básica da Cidadania ( Mumbuca ) , é importantíssimo também haver um cuidado quanto a continuidade dos 300 Mumbucas , pois muitas crianças estão dependendo desse valor, pois é com ele que seus pais estão reforçando a alimentação deles durante a Pandemia, e é dever do Estado e Município o cuidado e o bem estar dos mesmos. Desde já agradecemos a atenção de todos ,e aguardamos a decisão.



O PAT foi criado para auxiliar trabalhadores informais e microempreendedores do município. Mais de 23 mil maricaenses recebem o auxílio de R$ 1.045 reais (convertidos em mumbucas), sendo uma das medidas econômicas sociais mais importantes do Brasil.



A Renda Básica Cidadania (RBC), popularmente conhecida como Cartão Mumbuca, no valor de 300 mumbucas (o equivalente a R$ 300) por pessoa, beneficia mais de 20 mil famílias, que somadas chega a mais de 40 mil pessoas recebendo o benefício diretamente.



Os dois benefícios sociais tem previsão de término em dezembro deste ano.



