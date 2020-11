82ª DP Foto: Karla Miranda

Maricá - Um homem foi detido pela PM após ter causado um acidente sob o efeito de álcool na manhã de hoje, no bairro de Itapeba na altura do KM 28 da RJ-106.

Segundo informações, o homem dirigia um veículo Celta pela Rodovia no sentido Maricá quando colidiu com outro carro do mesmo modelo. Os 2 veículos tiveram muito prejuízo com o impacto. Populares perceberam sinais de embriaguez no motorista que causou o acidente e a polícia foi acionada.

O homem foi levado para a 82ª DP e lá foi descoberto que ele já havia sido autuado antes pelo mesmo motivo. Dirigir alcoolizado. Identificado como Diogo Martins Marques, 32 anos permanece preso.