Publicado 21/11/2020 17:07 | Atualizado 21/11/2020 17:08

Maricá - Na próxima terça - feira (24) iniciará o 2º Ciclo Sentinela de Maricá uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), e a Secretaria de Saúde de Maricá, com moradores da cidade sobre a incidência de Covid-19. Totalizando 384 domicílios, selecionados aleatoriamente, serão visitados por agentes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para coleta de amostras e realização do exame RT-PCR (Swab) e sorologia para a doença. Os estudos serão repetidos após 30 e 60 dias com a finalidade de acompanhar a tendência dos números sobre o COVID-19.

Durante o primeiro Ciclo Sentinela, nos dias 06 a 23 de outubro, foram colhidas 376 amostras em domicílios também escolhidos aleatoriamente, baseado na classificação do IBGE. Na ocasião, as equipes atingiram 97% da meta de visitas, e desse número 8% apresentaram sorologia positiva. As amostras positivas vieram do distrito de Inoã, a área mais atingida pela pandemia.

De acordo com Marcelo da Costa Velho, médico coordenador da Rede de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, as pessoas devem continuar adotando o comportamento de proteção, o uso de máscaras, tentar respeitar um certo distanciamento social, lavar as mãos e não colocar a mão na boca e nos olhos.