Andrea Cunha a mulher mais votada na cidade não vai deixar de lutar pelos direitos das mulheres e por uma cidade menos machista Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 21:07 | Atualizado 21/11/2020 21:22

Maricá - Que Maricá é uma cidade progressista, todos sabem, uma cidade que defende as diversidades, que luta contra a homofobia e é a favor dos direitos de todos e que paradoxalmente não possui desde do ano 2000 uma mulher na Câmara Municipal dos Vereadores.



Andrea Cunha era e é a esperança de voltarmos a ter uma mulher na Câmara Municipal, ela, que foi Secretária de Cultura na gestão Fabiano Horta e que nas Eleições de 2016 concorreu a uma cadeira na Câmara, sendo a candidata mulher mais votada das últimas eleições tendo 910 votos na época, onde concorreu pelo PCdoB, nesta Campanha continua sua liderança obtendo 860 votos se candidatou a função pelo PT. Sem dúvidas a mulher mais bem votada nos últimos pleitos já faz história politica na cidade nos últimos 20 anos, onde participou ativamente da militância ao lado do ex-Prefeito Quaquá, ao lado de sua amiga Zeidan (Deputada Estadual) e com o atual Prefeito Fabiano Horta, são anos de convivência sempre na luta a favor das diversidades, contra o preconceito e a favor dos direitos das mulheres.

A frente a Secretária de Cultura do Município Andrea Cunha implementou as Lonas Culturais e foi responsável por vários shows para a população, como o "Festival de Verão" que trouxe grandes nomes como Stanley Jordan, Tony Garrido, e tantos outros, foi responsável também pelo Cinema e Teatro de graça para a população no Minha Casa Minha Vida de Inoã e Itaipuaçu, sem dúvida uma experiência cultural enriquecedora para os menos favorecidos.



Andrea Cunha é a esperança de termos novamente uma mulher na Câmara dos Vereadores, e ela seguirá na luta, como toda mulher guerreira, Andrea Cunha representa uma grande parte das mulheres da cidade e dos homens também, aqueles que reconhecem sua liderança e a certeza de que ela pode ser o caminho para uma Câmara Municipal menos machista, que se preocupa de fato com a importância da mulher na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, Andrea Cunha a mulher mais votada das últimas 2 eleições seguira na luta, porque como ela mesmo diz; "É na luta que a gente se encontra."