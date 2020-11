Ricardinho Netuno Foto: Internet

Publicado 23/11/2020 08:53 | Atualizado 23/11/2020 09:44

Maricá - Desde 2008 a cidade de Maricá é governada pela esquerda, quando Quaquá foi eleito prefeito da cidade. Até então a cidade apenas havia sido governada por políticos de direita, mas foi no governo de Washington Quaquá que a cidade começou a prosperar e com o tempo passou a fazer parte do cenário brasileiro e mundial em termos de evolução social.

Devido ao governo com aprovação de mais de 70% em Maricá, o PT, partido esquerdista, foi reeleito no final dos 8 anos de Quaquá e hoje somam 12 anos no poder. Na câmara dos vereadores não tem sido diferente, o governo de esquerda simplesmente é preferência de mais de 85% da população. Foram 9 vereadores eleitos pelo PDT, PT E PC do B. O CENTRO também marcou presença na câmara e o partido MDB elegeu 2 vereadores enquanto a direita abandonada na cidade de Maricá elegeu apenas um vereador, Ricardinho Netuno pelos Republicanos.

O resultado das eleições mostra que a população está satisfeita com o governo de esquerda que vem sendo implantado na cidade há 12 anos. A cidade tem sido destaque e referência nacional e internacional em termos de progresso.

Pode-se dizer que hoje Maricá faz jus à bandeira nacional, e ao pé da letra vem se consagrando como um dos melhores lugares do Brasil para se viver pois segundo a população, em Maricá, Ordem e Progresso andam de mãos dadas.