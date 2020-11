Quaquá utiliza nova tecnologia para combate ao COVID-19 no Hospital Che Guevara Foto: Reprodução / Instagram

Por O Dia

Maricá - Washington Quaquá, o ex-prefeito da cidade continua internado no Hospital Che Guevara devido complicações por ter adquirido COVID-19 e ter comprometido parte de seus pulmões. Ele publicou em rede social, utilizando um novo aparelho de ventilação não invasiva e que sera fabricado em Maricá através de Encomenda Tecnológica.



“Isso aqui é ciência e tecnologia na veia! Ou melhor, nos pulmões! Parabéns ao Prefeito Fabiano Horta, através do trabalho espetacular do presidente do Instituto de ciência, tecnologia e inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera. Esses respiradores são tecnologia nacional e financiados por uma “encomenda tecnológica”. Inteligência brasileira sendo aplicada a medicina. A fábrica será instalada em Maricá e a prefeitura passará a receber royalties da venda dos produtos! Isso de um lado é economia pós petróleo. De outro, é qualidade e conforto pros pacientes do Hospital Municipal Che Guevara. Como faz diferença em relação ao respirador normal em conforto e tranquilidade… Muito Bom!” Escreveu Quaquá na postagem em seu perfil no Instagram.