Por O Dia

Maricá - Mais uma linha dos ônibus Tarifa Zero, conhecidos como “Vermelhinhos”, entrará em operação na cidade. Prevista para ser inaugurada pela Prefeitura de Maricá no domingo (06/12), a E18 ligará o Centro a Bambuí (via Areal). A inclusão deste novo itinerário faz parte do projeto de ampliação e melhoria das linhas operadas pela autarquia Empresa Pública de Transportes (EPT).



“A nova linha atende um trecho que não era contemplado na região de Bambuí, que é o Areal. Isso permitirá que o transporte público de Tarifa Zero alcance mais regiões no município”, explicou o presidente da EPT, Celso Haddad.



Os usuários da nova linha devem ficar atentos quanto ao itinerário. Na ida, o ônibus sairá da Rodoviária do Povo de Maricá, no Flamengo; circulará pela Avenida Roberto Silveira para acessar à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) – sentido Saquarema. Após, ele irá acessar a Estrada Antônio Calado em direção à Avenida Park Way; passará pelas ruas 120 e 119, Avenida E; Avenida do Contorno; até seu destino que é a Praça de Bambuí. Na volta, ele fará o mesmo trajeto em direção à rodoviária de Maricá. A linha E18 terá sua primeira viagem a partir de 5h15, saindo da rodoviária.



Além desta nova linha, a EPT também modificará o itinerário da linha E17 – Condado (via Marquês) e alterará a grade de horários a partir do dia 06/12/2020.