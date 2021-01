Cartão Mumbuca Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 09:36

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, informa que não há, no momento, nenhuma previsão para a reabertura de inscrições no programa Renda Básica de Cidadania (RBC), nem está sendo realizado qualquer recadastramento dos beneficiários.



Segundo o secretário da pasta, José Carlos de Azevedo, golpistas têm procurado moradores em suas residências, portando crachás falsos da Prefeitura, e solicitando dados pessoais, como números de documentos e do cartão Mumbuca, para posterior utilização em fraudes.



“A Prefeitura não envia ninguém às casas das pessoas para coletar esses dados, mas há relatos de falsários atuando na cidade, por isso fazemos este alerta: não recebam esses golpistas nem forneçam nenhum dado pessoal”, destacou Azevedo.



O RBC paga hoje a cada beneficiário o valor mensal de 130 mumbucas (equivalentes a R$ 130) – como medida de redução dos impactos socioeconômicos da pandemia de Covid-19, o valor do benefício subiu para 300 mumbucas em abril de 2020. Hoje, são cerca de 42 mil inscritos no principal programa social do município, e o secretário afirma que uma nova expansão da base de beneficiários ainda não está definida.



“Sabemos que há expectativa na cidade pela reabertura deste cadastro, mas não há data prevista para isso. Neste momento, o que podemos dizer é que os canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Maricá são a única fonte de informações segura sobre o tema, nos quais a Secretaria de Economia Solidária fará ampla divulgação”, declarou, acrescentando que os interessados devem estar preparados, tomando providências como a obtenção do registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal.