Vacina Covid-19 Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 09:58 | Atualizado 08/01/2021 09:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que em função da urgência de vacinação da população contra a Covid-19, o município manterá a intenção de compra imediata das 440 mil doses da vacina Coronavac junto ao Instituto Butantã a despeito da cláusula de exclusividade alegada pelo Ministério da Saúde para ter acesso e controle a toda a produção.



O enfrentamento ao vírus da Covid-19 é uma responsabilidade federativa do Estado brasileiro que deve contar com todos os esforços possíveis para preservar a vida.



Como o ritmo da pandemia não segue o compasso das ações federais, a Prefeitura, que está preparada e tem as condições de realização, espera que a exclusividade não a impeça de cumprir seu compromisso de imunizar, o quanto antes, a população da cidade.