82ª DP de Maricá Foto: Karla Miranda

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 14:30

Maricá - Na tarde de ontem, um homem foi preso em Itaipuaçu com grande quantidade de drogas, no Parque Vera Cruz. Segundo o levantamento da redação do Jornal O Dia Maricá, Policiais Civis seguiram até o local após denúncias e avistaram 5 elementos em atitude suspeita. Percebendo a presença da polícia, quatro criminosos fugiram e apenas um foi preso. Com ele foi apreendido 500 pinos de cocaína e 150 trouxas de maconha.

O preso foi identificado como Kevini de Freitas, de 21 anos. Ele foi levado para a 82ª DP onde foi autuado por tráfico de drogas. Vale ressaltar que a Policia Civil incentiva que a população realize denúncias sobre pontos de tráfico de drogas e crimes, através do telefone: 3731-9965