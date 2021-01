Bandidos foram presos em flagrante logo após o crime, por policiais militares na descida da trilha de Itacoatiara, em Niterói (que liga a Pedra do Elefante em Maricá com Niterói) Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 18:06 | Atualizado 10/01/2021 18:08

Maricá - Na manhã deste domingo (10/01) um grupo de pessoas, esportistas praticantes de trilhas e caminhadas, foram assaltados na trilha da subida da Pedra do Elefante em Itaipuaçu por dois criminosos armados.

Os assaltantes renderam o grupo e levaram seus pertentes como relógios, bolsas carteira e telefones celulares e logo em seguida a dupla fugiu.



A Polícia Militar foi logo acionada e os dois homens foram presos em Niterói, hoje mesmo logo após o crime.



Eles foram presos em flagrante logo após o crime, por policiais militares na descida da trilha de Itacoatiara, em Niterói (que liga a Pedra do Elefante em Maricá com Niterói).



Com os meliantes foi apreendido um revólver calibre 32 e todo material roubado do grupo assaltado.



Os criminosos identificados como Renato Vieira Dutra de Lima e Rafael Carvalho Rodrigues, oriundos da Comunidade do Mato Dentro, em Itaipuaçu, seguiram para Central de Flagrantes, em Niterói.



As vítimas do assalto na trilha da Pedra do Elefante podem seguir até a 76ª DP (Centro de Niterói), fazer o reconhecimento e recuperar os pertences.