Atendimento no hospital Che Guevara Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 09:07

Maricá - Segundo o último boletim divulgado pela secretaria de saúde, a cidade de Maricá segue com 9.908 casos confirmados de COVID-19 e 213 óbitos. Estão curadas da doença, 8.565 pessoas e no momento há 320 casos ativos no município maricaense.

Vale ressaltar que a pandemia ainda não acabou e que a população deve evitar aglomerações e obedecer todas as normas da OMS referente ao combate à pandemia de coronavírus.