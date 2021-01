Agente penitenciário sofre sequestro relâmpago e tem carro roubado Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 11:29

Maricá - No último sábado (09/01) um agente penitenciário que visitava um amigo em Itaipuaçu teve seu carro roubado no final de um sequestro relâmpago que sofreu quando estava indo embora pra casa.

O crime aconteceu na madrugada e a vitima contou a Polícia que na hora queestava indo embora pra casa (ele é morador da cidade vizinha São Gonçalo) ele foi abordado por bandidos armados que anunciaram o assalto quando um dos assaltantes assumiu a direção do carro e ordenou que ele ficasse no banco do carona.

Publicidade

Após a quase uma hora o agente foi liberado próximo ao conjunto habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’ de Itaipuaçu, ele contou que teve medo de ser identificado como agente penitenciário pelos criminosos onde certamente ele poderia perder a vida caso isso acontecesse.

No final do assalto ele foi liberado mais perdeu seu automóvel pros criminosos.

Publicidade

A 82ª DP (Delegacia no Centro de Maricá) investiga a ocorrência