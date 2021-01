Filhote de tubarão é encontrado por pescadores na Praia de Ponta Negra Foto: Carlos Alberto

Publicado 11/01/2021 11:59 | Atualizado 11/01/2021 12:00

Maricá - Um filhote de Tubarão foi encontrado na Praia de Ponta Negra na semana passada (quinta-feira dia 07/01), pescadores o encontraram no mar.

Os pescadores perceberam que era um filhote de tubarão, e após tirarem várias fotos e fazerem vários vídeos o filhote de tubarão foi devolvido ao mar.



Especialistas informaram que o filhote ara da espécie “tubarão-cabeça-chata”, uma das poucas no mundo que consegue transitar entre águas doces e salgadas.



A espécie é encontrada normalmente em áreas de transição entre mar e rio, no caso de Ponta Negra pode se supor que devido ao canal que liga o mar com a lagoa se encontrou a espécie devido a serem locais de reprodução e crescimento.



O “tubarão-cabeça-chata” pode chegar a três metros de comprimento e pesar até 150 quilos quando se torna um adulto. Alguns acidentes envolvendo esse tipo de Tubarão já foram registrados no nordeste brasileiro.

Os banhistas devem tomar muito cuidado.