SOMAR limpa pichação em Farol de Ponta Negra Foto: Divulgação

Publicado 11/01/2021 12:53

Maricá - Somar limpa pichação do farol de Ponta Negra e publica nota em sua página oficial: "Após ato de vandalismo no Farol de Ponta Negra, que é um dos pontos turísticos mais famosos de Maricá, uma equipe da Diretoria Operacional de Coleta, Resíduos e Varrição de prontidão esteve no local executando o serviço de limpeza. Lamentamos que estas ações de depredação estejam frequentes em nosso município e não mediremos esforços para conter qualquer ato prejudicial à nossa cidade."

Muitos pontos turísticos em Maricá vem sido alvo de vandalismo com frequência e a população pede medidas para evitar tais atos de puro vandalismo pelo município, desde pichações em estátuas, monumentos e paisagens turísticas.