Matrícula para novos alunos do Passaporte Universitário começa nesta terça-feira (12) Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 20:17 | Atualizado 11/01/2021 20:21

Maricá - Por conta da pandemia do Covid-19, os alunos aprovados no Edital 007 do Passaporte Universitário puderam optar por iniciar o período letivo somente agora, em 2021. Para os que solicitaram esta postergação, estão abertas novas inscrições, que vão do dia 12 ao dia 31/01.



Em casos de renovação de matrícula, os alunos devem se dirigir às universidades em que estão estudando, e ficar atentos ao calendário próprio de cada uma. Entre os dias 12/01 e 28/02.



Para mais informações, você pode ligar para os telefones 21) 2637-2055 - Ramal: 917 ou (21) 97614-0725. A nova sede do Passaporte Universitário fica na Av. Francisco Sabino da Costa, 907 - Centro. No prédio da Sanemar.