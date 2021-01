Registro do ato simbólico marca o início da imunização contra Covid-19 na cidade de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 15:21 | Atualizado 19/01/2021 15:22

Maricá - Um ato simbólico que marca o inicio da imunização contra o Covid-19 no município, aconteceu no início da tarde desta terça-feira (19/01) que lança uma esperança num dia histórico, a perspectiva do fim da pandemia do Corona Vírus o início das aplicações das vacinas contra a doença, vejam as primeiras pessoas a receber a primeira dosagem da Coronavac:

-Roselene Ruiz, Técnica de Enfermagem do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara



Publicidade

-Sthefano José Gomes Pereira, Médico Cirurgião Torácico do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara



-Ilda Maria Freitas Gonçalves de 60 anos e Técnica de Enfermagem do Hospital Conde Modesto Leal;



Publicidade

-Claúdia Rodrigues, Bióloga responsável pelas análises laboratoriais da Covid-19 no município;

-Lenilza Corrêa da Silva de 63 anos e Técnica de Enfermagem do Hospital Conde Modesto Leal;

Publicidade

-Luis Carlos Artus, Médico no Hospital Conde Modesto Leal;

-Marcelo Costa Velho Mendes de Azevedo, Coordenador Médico da Rede de Urgência e Emergência SMS Maricá - Virologista, Imunologista e Mestre em Doenças Infecciosas (Pesquisador UFRJ, Prof Unirio)



As vacinas foram aplicadas durante a cerimônia por Ana Cláudia Chavão, estatutária responsável pela imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá.

Publicidade

O ato simbólico contou com a presença do vice Prefeito Diego Zeidan, da Secretária de Saúde Simone Costa e do Secretário de Comunicação Marcio Jardim.