Maricá

Escritora de Maricá é indicada ao prêmio Ecos da Literatura 2020

Márcia Fernandes Ferreira é moradora de Itaipuaçu e autora do livro "A princesa dos dentes de ouro" e do livro infantil: "A Menina do Chapéu Amarelo" que concorre ao Prêmio.

Publicado 19/01/2021 11:29 | Atualizado há 1 dia