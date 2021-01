Criminosos assaltam dois ônibus da Viação 1001 na RJ-106 Foto: Carlos Alberto

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:20

Maricá - Criminosos assaltaram dois ônibus da Viação 1001 na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, um caso foi em Manoel Ribeiro e o outro em Ponta Negra, os crimes aconteceram na segunda-feira (18/01) e terça-feira (19/01).



O relato dos crimes: um ladrão subiu no ônibus se passando por passageiro, e anunciou o assalto, levando celulares, bolsas e dinheiro. Logo após, o assaltante desceu e fugiu. O segundo assalto aconteceu na altura do Espraiado. O criminoso entrou no ônibus e roubou os pertences do motorista e dos passageiros, descendo do ônibus e fugindo após o delito.



Os dois ônibus da empresa 1001 seguiam de Niterói para Araruama. Motoristas e passageiros contam o medo de viajar na linha, já que os assaltos estão sendo constantes.



Os casos foram registrados na 82ª DP (Centro de Maricá) e serão investigados pela Polícia Civil.