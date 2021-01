O homem acusado de agredir a ex-mulher foi encaminhado a Delegacia do Centro de Maricá. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 12:41

Maricá - Uma mulher foi agredida em Itaipuaçu pelo seu ex-marido, o caso aconteceu na rua dos Lírios neste domingo (24/01)

A mulher de 24 anos vivia um romance com um homem de 64 anos e ela foi covardemente agredida por ele, e aí ele decidiu deixá-lo, ela foi embora da residência em que moravam.



Foi hoje, segunda feira (25/01) que a vítima pediu auxílio de Policiais Militares do DPO de Itaipuaçu para buscar suas coisas na residência, com medo de ser agredida novamente.



Chegando no local, os agentes decidiram conduzir o agressor e a vítima para a Delegacia do Centro de Maricá. Segundo o ex-marido da vítima, ele foi agredido pelos três irmãos e o pai da mulher.



Na Delegacia, o acusado prestou depoimento e foi liberado, ele provavelmente será enquadrado na Lei Maria da Penha.