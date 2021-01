A obra com investimento de R% 6.7 milhões já se encontra com 25% construída. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 16:16

Maricá - Ocupando uma área de 9 mil metros quadrados, deck de 2.700 metros quadrados e visão de quase toda a cidade de Maricá, esta são as principais características do novo mirante do Caju, que deve ser entregue pela Prefeitura de Maricá no segundo semestre.

Com um investimento de R$ 6,7 milhões, a estrutura conta com áreas de convivência para piqueniques, academia, pomar e requalificação das pistas de downhill, esporte que já é praticado no local.



A obra conta com 25% da execução concluída e os funcionários trabalham na etapa de fundação, em seguida serão colocadas as ferragens dos pilares.



O projeto do Mirante do Caju, elaborado pela Secretaria de Urbanismo e executado pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), inclui também a construção de um auditório para cerca de 200 pessoas, uma galeria de artes, restaurante, loja de souvenir, camarins, banheiros e vestiários, além de salas administrativas.



“A iniciativa de criar o Mirante do Caju foi de aproveitar um espaço remoto para então proporcionar uma visão das belezas que não são facilmente acessíveis, levar boas experiências aos moradores e movimentar o turismo da cidade”, afirmou Ana Cláudia Garcia, arquiteta responsável do projeto.



André do Carmo, 39, advogado e morador do bairro do Caju, diz que a reestruturação do local vai garantir melhorias consideráveis, além de atração de comércios. Para ele, a reestruturação do local vai garantir melhorias consideráveis, além de atração de comércios. “Eu tenho plena certeza que o bairro vai crescer muito. O pós-pandemia vai trazer gente de todos os cantos de Maricá e de fora também. A obra está ficando bonita, de vez em quando eu passo por lá e fico orgulhoso”, comentou.



O Mirante do Caju é uma das trilhas oficiais de caminhada de Maricá e também muito procurado por quem explora trilhas de moto ou bicicleta. Em novembro de 2018, o local sediou a última etapa da Taça Brasil de Mountain Bike XCO, que atraiu cerca de 200 ciclistas de diversas partes do país ao circuito.