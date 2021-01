Adão da Silva de 89 anos.foi levado por Policiais Militares a 82ª DP e confessou os crimes. Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 11:58 | Atualizado 26/01/2021 12:00

Maricá - O índio que estuprou e engravidou a própria filha e obrigou a abandonar o bebê que morreu na última quinta-feira (21/01), na mata da Aldeia na Restinga de Maricá foi identificado como Adão da Silva de 89 anos.



Ele foi acusado de destes crimes e sua filha disse que vinha sendo violentada desde dos 13 anos de pelo pai.

De acordo com a filha, Adão da Silva, que hoje tem 21 anos, num desses abusos sexuais ela engravidou do próprio pai.



Adão foi capturado por índios da tribo quando descobriram a história, ele ficou agressivo e chegou a ameaçar de morte as pessoas da tribo.



Adão foi levados por Policiais Militares e prestou depoimento na 82ª DP (Centro de Maricá) e confessou os crimes.



Um inquérito foi aberto e será monitorado pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e pela PF (Polícia Federal).