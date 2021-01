Carro é atingido estacionado Foto: Bruno Cantarelli

Maricá - Um motorista que seguia pela pista do Boqueirão em um Tempra verde, em Maricá, perdeu o controle do veículo e invadiu o Restaurante Sushi Ga do proprietário André Moreira Pereira.

Um carro que estava estacionado no local de propriedade da irmã do dono foi atingido. Em poucos minutos, o motorista que causou o acidente, deu ré e fugiu do local, deixando pra trás todo prejuízo causado. No processo o carro perdeu o para-choque mas conseguiu fugir mesmo após ter sido perseguido pelo proprietário André.

O caso foi registrado na 82ª DP e a Polícia Militar está investigando o caso.