É falsa a afirmação que Robson Lima morreu por conta da vacina contra o Covid-19 Foto: Rede Social

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 15:36 | Atualizado 26/01/2021 15:36

Maricá - Por conta da viralização de uma fake news na redes sociais a Prefeitura de Maricá emitiu na tarde desta terça-feira uma nota de esclarecimento sobre o caso do falecimento do socorrista do SAMU, Robson Marques.

NOTA da Prefeitura de Maricá:

Atenção! Esclarecemos que é falsa a informação que circula nas redes sociais, afirmando que Robson Marques Lima faleceu após ser vacinado contra o coronavírus. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, Robson morreu no dia 24 de janeiro, por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).



Condutor e socorrista da região metropolitana II, Robson, que era morador de Inoã, atuava em Niterói e São Gonçalo. Era uma paciente que apresentava outras comorbidades como a diabetes, e em nenhum momento foi relatada reação pós vacinal. O óbito foi dado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Maricá.