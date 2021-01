Durante o encontro foi apresentado o plano de ações da Conleste para os próximos anos, além de prestação de contas. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:31 | Atualizado 26/01/2021 16:31

Maricá - O Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, participou nesta segunda-feira (25/01) da primeira reunião de 2021 do Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense) no Palácio Guanabara. O encontro teve a presença do governador em exercício, Cláudio Castro.



Durante o encontro foi apresentado o plano de ações da entidade para os próximos anos, além de prestação de contas.



Segundo o prefeito Fabiano Horta, o Conleste tem um papel importante para os 16 municípios que fazem parte do consórcio. “O Conleste é um instrumento fundamental e importante para que possamos dinamizar nossas cidades”, afirmou.



O governador em exercício Cláudio Castro ressaltou que o Conleste representa um avanço no desenvolvimento organizado dos municípios. “Sempre que regiões se unem para desenvolver suas potencialidades geralmente há um sucesso. Os municípios passam a trabalhar em conjunto pela educação, saúde, desenvolvimento e a atração de novos negócios”, comentou.