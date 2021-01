Vermelinhos estacionados Foto: Portal EPT

Publicado 27/01/2021 10:20

A Empresa Pública de Transportes



Segundo a EPT agora a empresa atende a todas as localidades do município atendendo a moradores que não tinham acesso ao Vermelhinho, moradores de Inoã e Itaipuaçu.



Seguem abaixo a Novas linhas de ônibus da empresa.



Inoã x Ponta Negra (E-18) – via RJ-106

Recanto x Ponta Negra (E-19) – via RJ-106

Praça do Ferreirinha circular (E-20)

Itaocaia Valley circular (E-21)

Centro de Maricá x Recanto (E-23)

Centro de Maricá x Inoã (E-24) – via Flamengo

Centro de Maricá x Inoã (E-25) – via Avenida

Inoã x Cassorotiba (E-26)

Inoã x Rua 128 (E-27) – via Cajueiros

Inoã x Itaipuaçu (E-28) – via Recanto

Inoã x Itaipuaçu (E-29) – via Itaocaia

Inoã x Santa Paula (E-30)

Centro de Maricá x Rua 128 (E-31) – via Cajueiros

Rua 128 x Recanto (E-32) – via Barroco

Terminal de Itaipuaçu x Recanto (E-33)

Rua 128 x Recanto (E-34) – via Rua 34

Itaipuaçu circular (E-35)

Com as novas linhas, o veremlinho irá beneficiar a mais de 50 mil pessoas.