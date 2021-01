Homem é esfaqueado em Itaipuaçu. Foto: Francisco Avelino

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 11:11 | Atualizado 27/01/2021 11:11

Maricá - Na noite desta terça-feira ontem (terça-feira 26/01) um homem foi esfaqueado durante a compra de um veículo. O caso aconteceu no bairro de Itaipuaçu.



A Polícia Militar informou que uma equipe foi chamada após a vítima dar entrada na UPA de Inoã.



O homem contou aos agentes que foi até o local para finalizar a transação da compra de um carro que havia negociado com um homem identificado como Thiago Proença, que teria se apresentado como policial militar do 39º BPM.



A vítima relatou também que quando chegou no local marcado o falso Policial não estava. Ele foi abordado por um homem que estava em um veículo diferente do negociado e tentou roubar a vítima utilizando uma faca.

Houve luta corporal e o homem acabou sendo esfaqueado. O criminoso que estava possivelmente a mando do falso PM conseguiu fugir.