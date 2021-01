Escritores movimentam o cenário literário cultural de Maricá Foto: Roberta de Souza

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 14:43 | Atualizado 27/01/2021 14:43

Maricá - Maricá, berço turístico de belezas inigualáveis, sempre foi tema de canções, versos e prosas, além de ser o esconderijo de muitos fazedores de cultura. De pulsante e crescente população, a cidade conta com talentosos escritores e artistas em geral.

Assim, pelo amor aos livros e à literatura, o grupo nasceu na mente e no coração do escritor Manoel Lago.

“O coletivo Povo do Livro nasceu da necessidade de apresentar os escritores de Maricá, como grupo, por ocasião do 1° Festival Internacional da Utopia de Maricá. Na 1ª FLIM (Feira literária de Maricá), em 2013, fui convidado pela secretaria municipal de educação a reunir, numa barraca da feira, os escritores da cidade, foram 6 escritores naquela ocasião. Em 12 de maio de 2016, o grupo foi oficialmente criado e a nossa participação no Festival foi um sucesso” pontua Manoel.

Em 2019 mais de 20 escritores compunham o coletivo, momento em que foi produzida e lançada, a “Antologia Crônicas & Poesias de Maricá”.

No fim do mesmo ano, os membros se uniram para participar da 5ª Festa Literária de Maricá. Evento que fortaleceu a união do Povo do Livro.

Hoje, com mais de 30 membros, o grupo possui boa representatividade na cidade e conta com escritores de longa carreira literária como Tânia Vidal, Natália Lenhard, Roberta de Souza, Luciene Prado, Cezar Brum, Alexandra Lambraki, Marcia Mathias Fleury, entre outros...

Com a pandemia, os muitos planos do grupo foram adiados, entretanto, a produção de sua segunda Antologia está a todo vapor! Além disso, dentro da dinâmica do grupo, nasceram parcerias literárias de sucesso, como o livro infantil “Nina em suas Viagens pelas Diferenças”, assinado pelos autores Nilton Oliveira e Alessandra Honorata.

Seguindo os passos da maioria dos fazedores de cultura, o coletivo apresenta saraus e lives em seu Instagram @povo.do.livro.

A próxima apresentação acontecerá no dia 29 de janeiro, às 19:30h, sob a batuta do poeta Altamir Costa, momento em que os autores apresentam suas obras e produções.

O Povo do Livro, diversificado em sua essência, conta com escritores premiados ou indicados a prêmios literários e membros de academias, que escrevem obras infantis, romances, ficção científica, poesias, obras sobre educação etc.