Praça Conselheiro Macedo Soares foi o palco de mais um edição do Projeto Foto: Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 16:07

Maricá - A Praça Conselheiro Macedo Soares (Praça do Turismo), no Centro, recebeu na manhã desta quinta-feira (28/01) mais uma edição do Projeto “Maricá Mais Verde”, desenvolvido pela Secretaria de Cidade Sustentável, com a distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica para a população. No total, foram entregues 100 espécies, entre elas ipê rosa e amarelo, ameixa, aroeira, capim-limão.



Além de receber as mudas, técnicos da secretaria orientaram a população sobre o plantio e os cuidados que devem ser adotados para o crescimento delas. As mudas que são doadas chegam até a secretaria através de mecanismos de compensação ambiental – por exemplo, quando se corta uma árvore sem autorização, a multa é cobrada em forma de muda da planta de mata nativa



Moradora do bairro de Cordeirinho, Isabel Ferraro, 18 anos, levou uma muda de Ipê Rosa (Handroanthus heptaphyllus) que foi produzida no viveiro da secretaria, no Caxito. “Acho ótimo o projeto. Ainda mais porque adoro plantas e árvores. Esse projeto é muito importante para nossa cidade”, afirmou.



A próxima campanha acontece na quinta-feira (04/02), a partir das 9h, no Terminal Rodoviário José Ferreira da Silva, em Itaipuaçu. Entre as mudas que podem ser encontradas estão a Grumixameira (Eugenia brasiliensis), Ipê branco (Tabebuia roseoalba), amarelo (Tabebuia serratifolia), rosa (Handroanthus heptaphyllus), Aroeira (Schinus terebinthifolia), Ameixa (Eriobotrya japonica).