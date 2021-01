Encontro com 2 baleias jubarte no mar de Maricá Foto: Daniel Alexandre Rodrigues

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 09:27

Maricá - Em setembro de 2020 um fato inusitado ocorreu sobre o mar maricaense. Daniel Alexandre Rodrigues, piloto de paramotor, enquanto sobrevoava o mar de Maricá avistou duas baleias jubarte nadando bem próximas.

Segundo o biólogo Ivo Arja, as baleias flagradas por Daniel provavelmente são uma mãe com o filhote. “É muito comum que, em algumas épocas do ano, esses grupos de baleias passem pelo litoral em viagens migratórias para acasalamento. E aí quando o filhote nasce, eles vão a procura de alimento”, explicou o biólogo.

Daniel, mesmo sendo um experiente piloto de paramotor, conta que foi a primeira vez que ele se depara com os mamíferos enquanto sobrevoava Maricá.

Em junho de 2020, Daniel também registrou baleias nadando no mar entre as cidades de Saquarema e Arraial do Cabo, durante um sobrevoo.

As baleias jubarte podem viver em média 45 anos e o tamanho delas varia de 13 a 15 metros.

Biólogos explicam que apesar de ser emocionante o encontro com mamíferos no mar, é necessário ter muita cautela pois o contato com esses animais pode gerar estresse ou mesmo desconforto a eles.

