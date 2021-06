Atenção para a 2ª dose de AstraZeneca - Foto: Clarildo Menezes

Atenção para a 2ª dose de AstraZenecaFoto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 08:15

Maricá - A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, alerta a quem recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca para que não perca o prazo para a segunda dose. Com quase 100% de imunização com a Coronavac já concluídos, o órgão pede que seja observada a data de retorno aos postos de vacinação, anotada na caderneta de vacinação, para quem recebeu o imunizante fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até a última segunda-feira (14/6), 29,01% da população maricaense haviam recebido a dose inicial e 12,87% teve a imunização concluída.

“Estamos com a D2 de Coronavac próxima a 100%. O intervalo desta era de até quatro semanas, mas a AstraZeneca tem intervalo de oito a doze semanas e isso pode fazer as pessoas relaxarem. A vacinação só estará completa com a segunda dose aplicada, portanto é importante que todos estejam atentos à data de retorno”, reforça a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira.

Publicidade

Ainda segundo ela, a vacina de Oxford começou a ser utilizada no início do ano imunizando os profissionais de Saúde, passando a ser aplicada em escala mais larga a partir de abril, quando a quantidade de CoronaVac disponível diminuiu mais severamente. Quem recebeu foram o que ela chamou de ‘idosos mais jovens’, na faixa dos 65 anos em diante. “São esses os que devem retornar para receber a dose final e completar a imunização”, frisou Solange.

Para os próximos dias até 3 de julho, além dos grupos prioritários que já vem sendo imunizados, os motoristas de ônibus também passarão a ser contemplados, embora a data exata ainda não tenha sido anunciada. Está prevista ainda para esta sexta-feira (18/06) uma vacinação específica para pessoas com deficiência permanente na Escola Municipal Maria Cristina de Lima Correa, em Itaipuaçu. A Secretaria de Saúde lembra também que os idosos e profissionais de saúde que ainda não tomaram a segunda dose da CoronaVac devem procurar o Posto de Saúde Central sempre às segundas-feiras, das 9h às 12h, para completar a imunização.