Estacas pranchas são instaladas na Orla de Itaipuaçu - Divulgação / SOMAR

Por João Henrique Jorge

Publicado 16/06/2021 14:11 | Atualizado 16/06/2021 14:11

Maricá - A obra da Orla de Itaipuaçu, que teve seu primeiro trecho entregue no dia 26 de maio, segue com a instalação de estacas-prancha nos locais que ainda faltam. O conclusão da orla, que inclui a construção do calçadão e instalação de iluminação e sinalização tem previsão para dezembro deste ano.



As chapas onduladas com 12 metros de comprimento estão sendo fincadas com a ajuda de um equipamento semelhante a um ‘bate-estaca’, com força para empurrar estruturas com mais de 35 toneladas. Todas serão alinhadas numa extensão total de 4 quilômetros, até a altura da Rua 63 do Jardim Atlântico.



De acordo com a Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), a partir desta parte do bairro as Ilhas Maricás fazem uma contenção natural em caso de ressaca, o que evita que a segunda metade da orla esteja exposta às fortes ondas.



No total, são quase R$ 140 milhões em investimentos para urbanização de toda a orla de Itaipuaçu, que conta com oito quilômetros de extensão na Avenida Benvindo Taques Horta Jr., mais oito quilômetros na Rua 37, além de 153 ruas transversais, com cerca de 150 metros cada uma.

