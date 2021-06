O Presidente da Câmara Aldair de Linda pede hospital em Itapuaçu - Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:42

Maricá - O presidente da Câmara de Maricá, Aldair de Linda, apresentou uma indicação legislativa pedindo a instalação de um hospital de urgência e emergência no quarto distrito da cidade, Itaipuaçu. O distrito abriga o segundo maior loteamento da América Latina e não possui uma unidade com tal porte para atender a população.

“Hoje, quem precisa desse tipo de atendimento até pode procurar a Unidade de Santa Rita, mas na maioria dos casos precisa se deslocar até o Centro da Cidade. A criação desse hospital poderá desafogar, até mesmo, o Hospital Conde Modesto Leal, que concentrará os atendimentos, em suma, dos primeiro e segundo distrito da cidade”, acredita Aldair.

Itaipuaçu tem, hoje, cerca de 30 mil moradores. Esse número chega a dobrar e, quem sabe, a triplicar em alta temporada e feriados prolongados. “O hospital é uma necessidade da população que precisa ser atendida”, ressaltou o presidente da Câmara.

Vale lembrar que Aldair tem um histórico de atuação na saúde. Dentre os feitos, o vereador, que também é empresário do ramo da extração mineral, fez a terraplanagem do terreno em que hoje se localiza a UPA de Inoã e doou à prefeitura o material. Aldair também foi um dos que mais brigou pela instalação de um posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Itaipuaçu.