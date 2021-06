Posto de saúde Central em Maricá - Foto: Alice Helena da Cruz

Publicado 16/06/2021 19:13

Maricá - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou uma mudança no calendário de vacinação de gestantes e puérperas (acima de 18 anos) com comorbidades contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 16/06.

Antes, as gestantes e puérperas com comorbidades, com mais de 18 anos, precisavam fazer seu cadastro para agendamento da vacinação (1ª ou 2ª dose), na Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da sua casa.

Agora, basta as gestantes e puérperas, se dirigirem ao Posto de Saúde Central, no Centro, às segundas-feiras, das 09h às 12h, para receberem a aplicação da 1ª ou 2ª dose dos imunizantes destinados ao público-alvo.

De acordo com a subsecretária de Saúde, Solange Oliveira, a mudança se deu por conta de uma otimização da vacinação. “Resolvemos concentrar a vacinação para este público em um só local porque a demanda é pequena no município. Além disso, a medida evita que aconteça um eventual desperdício, já que as doses reservadas para as gestantes e puérperas com comorbidades, com mais de 18 anos, serão aplicadas em sua totalidade neste público-alvo”, explicou a subsecretária Solange Oliveira.