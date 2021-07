Itaipuaçu visto de cima - Foto: Arquivo MAIS

Itaipuaçu visto de cimaFoto: Arquivo MAIS

Publicado 19/07/2021 09:19

Maricá - Dois veículos colidiram no cruzamento da Rua 34 com a 53, no Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, na manhã desta segunda-feira. Com a colisão, os dois veículos bateram fortemente em um poste e com o impacto, um homem acabou ficando preso às ferragens.

O SAMU foi acionado para o socorro da vítima mas o homem acabou não resistindo e veio a falecer. Mais duas pessoas envolvidas no acidente tiveram leves ferimentos e passam bem.

Publicidade

A PM esteve no local e fez o registro da ocorrência.