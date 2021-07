Poste atingido pelo carro - Foto: LSM

Poste atingido pelo carro Foto: LSM

Publicado 18/07/2021 18:06

Maricá - Um motorista perdeu o controle e bateu o veículo de frente com um poste na Av. Francisco Sabino da Costa no Centro de Maricá. Segundo informações o motorista estava supostamente embriagado quando perdeu o controle da direção.

Bombeiros fizeram o resgate do motorista ferido identificado como Leandro Guindana Machado, de 34 anos. Ele foi encaminhado para o Hospital Conde Modesto Leal no Centro.

Agentes da Enel estiveram no local para avaliar o estado do poste e tudo indica que o mesmo sera retirado e substituído devido o risco de queda. Parte do local ficou sem energia.