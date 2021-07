Maricá F.C. estreia com vitoria na taça Corcovado - Foto: Reprodução

Maricá F.C. estreia com vitoria na taça CorcovadoFoto: Reprodução

Publicado 20/07/2021 09:32

Maricá - O Maricá F.C. venceu o Americano por 3 a 0 no Ferreirão em Cardoso de Moreira. O jogo é válido pela Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca Série A2. Com a vitória a equipe do Maricá F.C. lidera o grupo seguido por Audax e América.

Na próxima quarta o Maricá enfrenta a equipe do Artsul às 15h no Alzirão em Itaboraí. O Artsul derrotou o Maricá F.C. na semi final da Taça Santos Dumont e essa será uma chance de revanche para a equipe maricaense.