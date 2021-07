Veículo é roubado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto KM 14,5 durante assalto. - Foto: Arquivo MAIS

Maricá - Um motorista teve seu carro roubado em um assalto na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, no KM 13 em Inoã. Na entrada do município de Maricá. O motorista se encontrava em seu veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, placa QQE7GO7/RJ, quando foi abordado por um veículo, RENAULT Oroch, de cor prata, com um criminoso no banco do carona com uma arma apontada ordenando que encostasse o carro.

Ao encostar o veículo, o dono teve que se retirar e o carro foi levado pelos bandido. Os dois criminosos fizeram o retorno sentido Niterói e fugiram nos dois veículos.

O caso foi registrado na 82ª DP.