Baleia fica presa em rede de pesca predatóriaFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2021 14:40

Maricá - Nesta manhã uma baleia ficou presa em uma rede de pesca predatória no litoral de Itaipuaçu. O caso aconteceu por volta de 10:40 da manhã e o animal permanece preso aguardando socorro.

Equipes de Bombeiros de Itaipu, e os Jet Ski foram acionados ao local para fazerem o resgate do animal que luta pela sobrevivência. Existe o risco que a baleia morra devido o cansaço porém as equipes de resgate estão neste momento fazendo o possível para a liberação do animal com vida.

Vale lembrar que só no mês de junho foram encontradas duas baleias mortas nas praias maricaenses.