Prefeitura oferece curso gratuito de estéticaFoto: Mrcos Fabrício

Publicado 22/10/2021 09:57 | Atualizado 22/10/2021 09:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá oferece no município, por meio do Programa de Qualificação Profissional da Secretaria de Trabalho, cursos gratuitos para a população desde 2019. Uma dessas capacitações acontece no Instituto Embelleze, no Centro, com curso de estética. Na aula desta quarta-feira (20/10) as alunas aprenderam técnicas de design de sobrancelhas.

Andressa Vieira, de 21 anos, afirmou que o curso é uma oportunidade para garantir uma renda extra.

“O curso é uma grande chance também aos jovens, porque somos o futuro e precisamos de qualificação. Vou fazer o curso de barbeiro em seguida”, disse a jovem que mora no condomínio Minha Casa Minha Vida de Inoã.

Pela manhã, a primeira dama Rosana visitou as instalações do local e conversou com as alunas. “A população precisa de capacitação profissional, principalmente as mulheres”, destacou Rosana.

A instrutora da capacitação em design de sobrancelhas, Tatiane Alves, de 33 anos, foi aluna do curso ainda nas turmas iniciais e hoje se orgulha em poder passar seus conhecimentos a uma nova geração de profissionais.

“Fui aluna do curso em um período bastante complicado da minha vida. Superei e me tornei instrutora aqui. É uma história de superação que conto sempre às alunas, porque sou a prova viva que deu certo”, contou.

O Programa de Qualificação Profissional oferece cursos gratuitos na área da beleza, ministrados no Instituto Embelleze (no Centro), entre capacitações em maquiagem, depilação, cabeleireiro, barbeiro, design de sobrancelhas e manicure. Até o momento, mais de 300 maricaenses se formaram nos cursos.