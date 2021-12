As bandeiras foram hasteadas nos altos mastros instalados na entrada da cidade próximo ao letreiro: Bem Vindo a Maricá - Divulgação

Publicado 28/12/2021 13:42

Maricá - A Prefeitura realizou nesta terça-feira (28/12) uma cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, Estado do Rio de Janeiro e de Maricá, nos mastros instalados na entrada da cidade, próximo ao letreiro "Bem Vindo a Maricá", no bairro de Inoã.

A cerimônia foi iniciada com o hino nacional, e teve a presença do prefeito Fabiano Horta e varias autoridades do executivo e do legislativo.

O visitante ao chegar no município, terá além do tradicional letreiro de boas vindas, a visão magnifica das bandeiras do Brasil, Estado e da cidade hasteadas nos mastros altíssimos que foram instalados na entrada da cidade, que simboliza o patriotismo, amor ao país, ao estado e a cidade de Maricá