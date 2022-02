O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 25/02/2022 17:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai dobrar os valores destinados ao programa Fomenta Maricá – que oferece linhas de crédito a microempreendedores e pequenas empresas – com novas oportunidades de apoio no segundo semestre. Os microempreendedores poderão pedir empréstimo de até R$ 21 mil – valor quatro vezes maior que o atual, de até R$ 5 mil. O crédito às micro e pequenas empresas chegará a R$ 80 mil – o dobro dos R$ 40 mil oferecidos atualmente.

O anúncio partiu do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha, no 2º Seminário Hospedar Maricá, realizado na última terça-feira (22/02), no Condado.

“A Prefeitura já investiu mais de R$ 16 milhões em créditos para mais de 1.000 microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de Maricá. O objetivo é fazer o dinheiro circular e aquecer a economia local com atividades para os pequenos empresários. Lembrando que temos várias alternativas de crédito para o empresário local", disse Igor Sardinha, reforçando que o programa a juros reduzidos é exclusivo a moradores e empresas estabelecidas no município.

Cursos em parceria com o Sebrae

Além da ampliação de créditos, a Secretaria vai oferecer cursos de capacitação, junto ao Sebrae, para os pequenos empresários.

“Serão oferecidas oportunidades para quem quiser abrir o próprio negócio e para as micro e pequenas empresas melhorarem os serviços prestados no município”, afirmou Igor Sardinha.

Fomenta Maricá

Implementado em maio de 2020, o Fomenta Maricá disponibiliza três linhas de crédito a partir de recursos do Fundo Soberano de Maricá (FSM). Um microcrédito a juro zero, de R$ 300 até R$ 21 mil, um segundo de R$ 21 mil até R$ 40 mil, com juros de 3% ao ano, e uma linha para o MEI de até R$ 5 mil, todas com tarifas subsidiadas. O prazo de carência é de um ano.