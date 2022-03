A partir de 26 de março "Maricá Esporte Fest" - Divulgação

A partir de 26 de março "Maricá Esporte Fest"Divulgação

Publicado 14/03/2022 15:53

Maricá - De 26 de março a 17 de abril, as Praias de Itaipuaçu e Barra vão receber o “Maricá Esporte Fest”. O evento que vai acontecer todo o fim de semana – 26 e 27/03; 02 e 03/04; 09 e 10/04; 16 e 17/04 - vai contar com uma programação que reúne esporte, lazer, cultura e muita diversão. As ações serão gratuitas e abertas ao público - para crianças a partir de 6 anos - e acontecerão das 8h às 17h.

O evento vai promover oficinas de iniciação esportiva e competições de vôlei de praia, futvôlei, beach soccer, altinha, skate, entre outras modalidades. Para abrilhantar o evento, bandas locais se apresentarão ao público, fomentando a cultura e valorizando os talentos da terra.

Promovido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o Maricá Esporte Fest tem a expectativa de receber cerca de 900 pessoas por dia de evento.

O acesso à arena será realizado mediante cadastro prévio com apresentação do cartão de vacinação atualizado - na entrada do evento. A organização do evento também vai monitorar o limite de público, de forma constante, e disponibilizar pontos de álcool em gel para higienização das mãos. Os protocolos de saúde valem para toda a organização do evento, participantes e atletas.