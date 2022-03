Crianças morrem carbonizadas em incêndio na manhã deste sábado (12/03) - Foto: Carlos Alberto

Publicado 12/03/2022 13:15 | Atualizado 12/03/2022 13:15

Maricá - Duas crianças morreram na manhã deste sábado (12/03) num incêndio em casa na localidade do "Beco do Relógio " em Inoã.

De acordo com nossa apuração, o pai das crianças foi a padaria e deixou os filhos pequenos dormindo, foi quando um curto circuito no ventilador iniciou um incêndio, o fogo rapidamente se espalhou dentro da casa carbonizando as crianças, um a de dois anos e a outra de quatro anos.

Os Bombeiros chegaram rapidamente porém as crianças já estavam carbonizadas.



Os corpos serão levados pelo Rabecão da Defesa Civil Para o Instituto Médico Legal (IML).



Policiais Militares seguem na área e o caso será investigado pela 82ª DP (Centro de Maricá).