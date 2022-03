Um dos criminosos fez uma ligação direta e saiu roubando a motocicleta - Reprodução

Publicado 10/03/2022 10:18 | Atualizado 10/03/2022 10:23

Maricá - Criminosos roubaram uma motocicleta na maior cara de pau na tarde de ontem (quarta-feira 09/03) no Retiro.



As câmera de segurança instalada para vigiar a rua flagrou toda a ação dos criminosos que chegaram em um automóvel de cor cinza, aparentemente um Honda Civic, enquanto um meliante saia do veículo o outro dava cobertura com o carro ligado.

Ao sair do automóvel, o criminoso foi discretamente andando em direção a motocicleta que estava estacionada na via, e sem ninguém perceber fez uma ligação direta na moto e a roubou, dirigindo pra longe dali, e o comparsa atrás com ele.

A Polícia Militar teve acesso as imagens e já está a procura da dupla de bandidos.