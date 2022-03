Carro clonado é apreendido na Barra em Maricá - Foto: Carlos Alberto

Publicado 08/03/2022 11:28

Maricá - A Polícia Militar apreenderam um automóvel clonado na noite de ontem (07/03) na Barra em Maricá e prenderam o motorista que conduzia o veículo.

A PM informou que recebeu denúncias de que o automóvel era clonado e na interceptação do carro constataram que as denúncias eram verdadeiras, o carro era um Toyota Corolla de cor prata.



O condutor do carro já foi avisando aos agentes (na abordagem policial) que o carro era clonado, o homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil a 76ª DP no Centro de Niterói.



O meliante já um mandado de prisão em aberto por roubo.